Düzce'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir özel eğitim uygulama okulunda "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliği düzenlendi.
Down sendromlu bireyler, masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynamanın keyfini yaşadı.
Daha sonra down sendromlu bireylere sertifika verildi.
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