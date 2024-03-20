Düzce'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir özel eğitim uygulama okulunda "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliği düzenlendi.

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