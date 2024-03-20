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        Düzce'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

        Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:34
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        Düzce'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
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        Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir özel eğitim uygulama okulunda "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliği düzenlendi.

        Down sendromlu bireyler, masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynamanın keyfini yaşadı.

        Daha sonra down sendromlu bireylere sertifika verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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