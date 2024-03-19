Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sahipsiz köpeklerle ilgili sorunlar kurumların işbirliğiyle çözülecek

        Düzce'de çeşitli kurumların iş birliğiyle ilçelerde kurulacak ilk yardım merkezlerinde başıboş ve saldırgan sahipsiz köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sahipsiz köpeklerle ilgili sorunlar kurumların işbirliğiyle çözülecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de çeşitli kurumların iş birliğiyle ilçelerde kurulacak ilk yardım merkezlerinde başıboş ve saldırgan sahipsiz köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılacak.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki sahipsiz köpeklerle ilgili sorunların çözüme kavuşturulması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliği ve hayvanseverlerin desteğiyle harekete geçildi.

        Bu kapsamda, ilçelerde kurulacak ilkyardım merkezlerinde köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılarak saldırganlıkları ve üremeleri kontrol altına alınacak, veteriner hekim ve teknikerlerin de sayısı artırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2019 yılında Türkiye'nin en modern hayvan barınağını kentte faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Şimdi de sokaklarda başıboş ve saldırgan köpek bırakmamak için Türkiye'ye örnek olabilecek yeni çözüm ürettik. Düzce Belediyesi öncülüğünde bütün ilçe ve belde belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile hayvanseverlerden oluşan üçlü mekanizma tesis ettik. Bu mekanizma ile sokakta saldırgan köpek kalmayacak. Bu mekanizmanın özü kısırlaştırmayla hayvan sayısındaki artışın kontrol altına alınması, sokak hayvanının saldırganlığının rehabilite edilmesidir. Bu amaçla ilçelerde kısırlaştırma merkezleri kuruyoruz. Düzce Belediyesi’nin hayvan konukevi kısırlaştırma kapasitesini artırıyoruz ve bu sorunu kökünden çözüyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!

        Benzer Haberler

        Düzce Üniversitesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Düzce Üniversitesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi
        AK Parti Düzce Teşkilatı'ndan afiş ve reklam panolarına yönelik saldırılara...
        AK Parti Düzce Teşkilatı'ndan afiş ve reklam panolarına yönelik saldırılara...
        Düzce'de Kafkas Anıt Rölyefi açıldı
        Düzce'de Kafkas Anıt Rölyefi açıldı
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, DTSO'yu ziyaret etti
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, DTSO'yu ziyaret etti
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Düzce'de iş merkezi ve kütüphane temeli atıldı
        Düzce'de iş merkezi ve kütüphane temeli atıldı