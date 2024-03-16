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        Düzce'de iş merkezi ve kütüphane temeli atıldı

        Düzce'de 1999'daki depremin ardından yıkılan, hukuki ve mülkiyet sorunları nedeniyle 24 yıldır atıl vaziyette kalan "Basmacılar Çarşısı"nda sorunların giderilmesinin ardından iş merkezi ve kütüphanenin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:39
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        Düzce'de iş merkezi ve kütüphane temeli atıldı
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        Düzce'de 1999'daki depremin ardından yıkılan, hukuki ve mülkiyet sorunları nedeniyle 24 yıldır atıl vaziyette kalan "Basmacılar Çarşısı"nda sorunların giderilmesinin ardından iş merkezi ve kütüphanenin temeli atıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caddesi'ndeki "Basmacılar Çarşısı" olarak bilinen yere ilişkin tüm hukuki ve mülkiyet sorunları Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün takibi sonucu aşıldı.

        Bölgede "Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi" adıyla yükselecek binanın temeli törenle atıldı.

        Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, kentte son günlerde birçok temel atma törenine katıldıklarını, projelendiren bu yapının ise ayrı önem taşıdığını belirtti.

        Uzun yıllardır devam eden kronik bir sorun çözüme kavuştuğunu aktaran Aslan, "Bir sosyal sorunun ortadan kaldırılması oldukça anlamlı. Tarihte milletler medeniyet iddiasında bulunacaksa medeniyeti üretecek altyapı noktasında da adım atmak zorunda. Medeniyet üreteceksek kütüphane yapmak zorundayız. İlimle irfanla yoğrulmak, bu noktada emek vermek zorundayız. Belediye başkanımıza kalpten teşekkür etmek istiyorum. Şehrin en gözde yerinin kira getirisi elde etmek yerine evlatlarımıza kütüphane olarak sunuluyor olması anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehrimizin sadece bugününü konuşmuyoruz, bugününü yaşamıyoruz. Şehrin göbeğinde alışveriş merkezi potansiyeli olacak bir yeri kütüphane yapmak her babayiğidin harcı değil. Bu vizyon ister. Bu eğitime inanmışlık, adanmışlık ister. Buranın kütüphane olarak devam etmesi, bu şehir için çok büyük bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

        Belediye Başkanı Faruk Özlü ise çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "4 yıldır bugünü bekliyordum. Buranın hikayesi uzun. Ben kendi payıma düşeni söyleyeyim. Kişilik olarak, problem çözmeyi çok severim. Burası da Düzce'nin kronik, kangren olmuş problemiydi. Ben başladığımda 20 yıllık sorundu. Bugün 24 yıllık sorunu konuşuyoruz. Buradaki hissedarlar arasında mutabakat sağlamak, onları anlaştırmak bir hayli zor oldu. Burada 24 yıllık sorunu çözerken aynı zamanda çok güzel bir kütüphane yapıyoruz. Zemin kat ve bodrum kat dükkan çarşı, birinci kat ofis olacak. Üstteki diğer iki kat kütüphane olacak. Yaklaşık 1100 metrekarelik olacak. İnşallah diğer iki kütüphaneden sonra üçüncü kütüphanemiz burada olacak."

        Konuşmaların ardından dua edildikten sonra protokol üyeleri, butona basarak temel atma işlemini başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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