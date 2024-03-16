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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:29
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

        Kente il dışından gelerek uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A. kaldığı otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelini kaldığı odada yapılan aramada, 960 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram toz esrar ele geçirildi.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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