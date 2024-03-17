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        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:53
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        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarında sürücüler, sis nedeniyle dikkatli ilerledi.

        Düzce Ovası'nın güney kesiminde yer alan Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve kuzey çevre yolunun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

        Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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