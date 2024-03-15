Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Düzce'de 1 kilo 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de 1 kilo 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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