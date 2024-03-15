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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Düzce'de 1 kilo 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 20:41
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de 1 kilo 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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