Bakan Kacır: Uzay bilimi ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazacağız (2)

BAKANKACIR DÜZCE’DE

Bolu programının ardından Düzce’ye geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Düzce Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile yapılan bilim merkezinin açılışına katıldı. Kacır ve Gezeravcı daha sonra Düzce Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

‘TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİYORUZ’

Bakan Kacır burada yaptığı konuşmada, yapılan teknolojik yatırımlar ile tam bağımsız bir Türkiye hayal ettiklerini söyleyerek, “21’inci yüzyıla geldiğimizde, 2000’li yıllara geldiğimizde bir irade ortaya koyduk. Dedik ki; bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz kendi insanımızın kendi öz evlatlarımızın alın teri ile akıl teriyle bu ihtiyacı karşılayacağız. Bayraktar’ı, ANKA’yı, Akıncı’yı, Hürkuş’u, Gökbey’i, KAAN'ı yerli ve milli olarak üreteceğiz. Böyle bir başarı hikayesinin dünyada ikinci bir örneği bulmak zordur. Bu, bu milletin evlatlarına imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin en açık ispatıdır. İstiyoruz ki; havacılıkta neyi nasıl başarmışsak, uzay bilimleri ve teknolojisinde de benzer bir başarı elde edelim. Hem bu alanda bağımsızlığımızı takip edelim. Cumhuriyetimizin 101’inci yaşına adım attık. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bağımsızlık mayası ile kuruldu ve biz teknolojide tam bağımsız olmadan ekonomide bağımsız olamayacağımızı biliyoruz. Ekonomide bağımsız olmadan siyasi bağımsızlığı mümkün olmadığını da biliyoruz. O vakit mutlaka teknolojinin tüm alanlarında tam bağımsızlığımızı takip edecek adamlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Kacır’ın ardından Alper Gezeravcı, uzayda yaşadığı süreci anlatarak gençlere öğütler verdi.