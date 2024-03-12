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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz trafik kazasında yaralandı

        Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Yığılca ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:22 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:13
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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz trafik kazasında yaralandı
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        Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Yığılca ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

        İlçedeki diyaliz merkezinin açılışına giden Yılmaz’ın içinde bulunduğu A.Ş.Ç. idaresindeki 34 PR 8668 plakalı otomobil, Hoşafoğlu köyü Aksu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada hafif yaralanan Yılmaz, özel araçla Yığılca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından diyaliz merkezi açılış programına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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