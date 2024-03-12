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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Düzce'de esnaf ziyareti

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de partisinin belediye başkan adayı Mehmet Keleş ile esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:28
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Düzce'de esnaf ziyareti
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de partisinin belediye başkan adayı Mehmet Keleş ile esnafı ziyaret etti.

        Seçim çalışmaları kapsamında Düzce'ye gelen Akşener, esnaf ziyaretlerine Spor Sokak'tan başladı.

        Akşener, beraberindeki Keleş ile dükkanları gezerek esnafla sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Esnafa bol kazançlar temennisinde bulunan Akşener, partisinin adayı Keleş'e oy istedi.

        Akşener, aynı sokakta seçim çalışması yürüten CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ile karşılaştı.

        Özcan, Akşener'e, İYİ Partilileri çok sevdiklerini, tabanda kendileriyle beraber olduklarını belirterek, 2023 Genel Seçimlerindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        "İYİ Partinin burada vekili var, buna inanın, başarılar diliyoruz." diyen Özcan'a, Akşener, "Bir de belediyesi olsa ben de sevinirim." şeklinde karşılık verdi.

        Partisinin gençlik standını da ziyaret eden Akşener, daha sonra kentten ayrıldı.

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