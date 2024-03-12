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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:57
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama göre, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince 7 köyde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 120 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram sentetik uyuşturucu ve 49 kök ekili kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

        Öte yandan ilçede emniyet amirliği sorumluluk sahasında, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanma" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile cam pipo ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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