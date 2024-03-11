Düzce'nin okçuluk takımından Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik başarısı

Gökhan Cengiz, İshak Sönmezoğlu ve İbrahim Kıyak'tan oluşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı, büyük erkekler kategorisinde ikincilik başarısı gösterdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 8-10 Mart'ta Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 139 takım ve 940 sporcu katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.