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        Düzce'nin okçuluk takımından Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik başarısı

        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı, Samsun Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:38
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        Düzce'nin okçuluk takımından Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik başarısı
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        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı, Samsun Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 8-10 Mart'ta Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 139 takım ve 940 sporcu katıldı.

        Gökhan Cengiz, İshak Sönmezoğlu ve İbrahim Kıyak'tan oluşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı, büyük erkekler kategorisinde ikincilik başarısı gösterdi.

        Galeri
        Galeri

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