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        Metrelerce mangal kurulup pişirilen 3,5 ton hamsi dağıtıldı

        DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde 75 metre uzunluğunda mangallar kurulup, pişirilen 3,5 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:10
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        Metrelerce mangal kurulup pişirilen 3,5 ton hamsi dağıtıldı
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        DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’nde 75 metre uzunluğunda mangallar kurulup, pişirilen 3,5 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

        Akçakoca ilçe merkezindeki Çuhallı Çarşısı’nda Hamsi Festivali düzenlendi. Bu yıl 3’üncüsü yapılan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival nedeniyle 75 metre uzunluğunda mangallar kuruldu. Mangallarda 3,5 ton hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar hamsi ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Festival kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Erol Şahin ile Recebim sahne aldı. Alanı dolduran vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

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        Galeri

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