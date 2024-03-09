Metrelerce mangal kurulup, pişirilen 3,5 ton hamsi dağıtıldı

Akçakoca ilçe merkezindeki Çuhallı Çarşısı’nda Hamsi Festivali düzenlendi. Bu yıl 3’üncüsü yapılan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival nedeniyle 75 metre uzunluğunda mangallar kuruldu. Mangallarda 3,5 ton hamsi pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar hamsi ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Festival kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Erol Şahin ile Recebim sahne aldı. Alanı dolduran vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

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