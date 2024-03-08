KADEM Düzce İl Temsilciliği, Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi

KADEM Düzce İl Temsilcisi Doç. Dr. Emel İştar Işıklı ve Düzce Üniversitesi (DÜ) Genç KADEM Topluluğu öğrencileri, DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin kadın çalışanları ile tedavi gören kadın hastaları ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Düzce İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

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