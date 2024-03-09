Düzce'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

DÜZCE’de jandarmanın DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Jandarma özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüte ait dokümanlar ve isim listeleri ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmed Alvan Bital Al Khalefı, Mohammed Jalal Shafı Al Jumaılı, Mohanad Abdulsalam Alwan Al Khalıfawy ve Taha Ahmed Sıreeh Al Khalıfawı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ ve ‘DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, diğer 2 kişinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.