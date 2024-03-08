Düzce'de jandarma ekiplerinden karanfilli Kadınlar Günü kutlaması
Düzce'de jandarma ekipleri, kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Düzce'de jandarma ekipleri, kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadınlar Gününde kadın sürücülere ve yolculara sürpriz yapmak için D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kurtsuyu ve Boğaziçi mevkilerinde uygulama noktaları oluşturdu.
Ekipler, durdurdukları araçlardaki kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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