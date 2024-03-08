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        Düzce'de jandarma ekiplerinden karanfilli Kadınlar Günü kutlaması

        Düzce'de jandarma ekipleri, kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:25
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        Düzce'de jandarma ekiplerinden karanfilli Kadınlar Günü kutlaması
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        Düzce'de jandarma ekipleri, kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Kadınlar Gününde kadın sürücülere ve yolculara sürpriz yapmak için D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kurtsuyu ve Boğaziçi mevkilerinde uygulama noktaları oluşturdu.

        Ekipler, durdurdukları araçlardaki kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

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