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        Futbol: TFF 2. Lig

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Düzce Cam Düzcespor, sahasında GMG Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:52
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        Futbol: TFF 2. Lig
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Düzce Cam Düzcespor, sahasında GMG Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Düzce Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını GMG Kastamonuspor 11. dakikada Yalçın Kılınç'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

        Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca konuk ekip karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı.

        Bu sonuçla GMG Kastamonuspor puanını 61'e çıkararak zirve takibini sürdürdü, 30 puanda kalan ev sahibi takım ise ligde 14. sırada yer alıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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