Futbol: TFF 2. Lig

Bu sonuçla GMG Kastamonuspor puanını 61'e çıkararak zirve takibini sürdürdü, 30 puanda kalan ev sahibi takım ise ligde 14. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.