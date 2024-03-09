Düzce'de zabıta ekipleri ramazan ayı öncesi denetimleri sıklaştırdı
Düzce'de zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi.
Düzce'de zabıta ekipleri fırın ve pastaneleri denetledi.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Bu kapsamda zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirdi.
Ekipler, iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı.
Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.
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