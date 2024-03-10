Kooperatif çatısı altında güçlerini birleştiren kadınlar kurutulmuş meyveleri tüketiciyle buluşturuyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de güç birliği yapan 13 kadın, imece usulü hazırladıkları kurutulmuş meyveleri kooperatifleri aracılığıyla Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor.

Öğretmenlik yaparken Kovid-19 salgını döneminde eşinin memleketi Konaklı köyüne yerleşen 46 yaşındaki Esra Eser, katıldığı kursların ardından lavanta bahçesi kurarak üretime başladı.

Eser, yaklaşık 4 yıl sonra üretime daha fazla katkıda bulunmak düşüncesiyle Konaklı ve Develibesni köylerinde yaşayan, aralarında emekli öğretmen, ev hanımı, çiftçi bulunan kadınları bir araya getirerek Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

İlk etapta pirinç, mısır, nohut, fasulye, kırmızı ve yeşil mercimek ile keçi boynuzundan 7 çeşit un üretip satışını yapan 13 kadın, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün eğitim programlarına katılarak doğal meyve kurutma çalışmalarına başladı.

Girişimci kadınlar, kentte enerji sistemleri üretimi yapan firmanın kendilerine tahsis ettiği alanda elma, muz, kivi, portakal, cennet hurması, limon gibi birçok meyveyi kurutup paketleyerek ülke genelinde tüketiciyle buluşturuyor.

Tarımsal üretime katkıda bulunmanın yanı sıra dayanışma örneği sergileyen kadınların ürettiği ürünlerin satışı, siparişle ve internet yapılıyor.

- "Kırsal kalkınmanın kadın eliyle sağlanmasını hedefliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, AA muhabirine, kırsalda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirdikleri köy gezileri sırasında Esra Eser ile tanıştıklarını belirterek, 2023'ün sonlarına doğru kooperatifin kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Kadınların tarımda güçlenmesini, kırsal kalkınmanın kadın eliyle sağlanmasını hedeflediklerini dile getiren Uzun, "Bu noktada bölgede yetişen tarım ürünlerinin katma değerli hale gelmesi, markalaşması, e-ticaret ve diğer kaynaklar yoluyla pazarlanması, gıdaların mevzuata ve etiket yönetmeliğine uygun üretilmesi konusunda kooperatifimize destek oluyoruz." dedi.

Uzun, kadın girişimcilere yönelik üretim yerlerinin yapılması ve alternatif tarımsal ürünler üretilmesi konusunda destekleme faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

- "Hepimiz çok istekliyiz"

Kooperatif Başkanı Esra Eser de 13 kadını kooperatif çatısı altında buluşturduklarını ve güzel bir sinerji yakaladıklarını söyledi.

Çalışmalara un üreterek başladıklarını, ardından kurutulmuş meyve alanına yöneldiklerini anlatan Eser, "Hepimiz çok istekliyiz, hepimiz birer müdürüz. Herkes çok istekli ve en önemlisi gönüllülük esasıyla çalışıyoruz." diye konuştu.

Eser, hem devletin hem de özel sektörün kendilerine destekler sağladığını belirterek, "Valiliğimiz tarafından bir okul binası tahsis edildi. Çoğumuzun eskiden okuduğu ilkokul binasıydı orası. Onun tadilatı var. Üretim yeri olarak oraya geçeceğiz inşallah. Eğleniyoruz, mutluyuz. Severek geliyoruz. Evde otururken 2 gün sonra kendini müdür olarak gören kadınlarınız. Müdürüz ama işçi gibi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi 56 yaşındaki ev hanımı Aynur Aydın, bir şeyleri başarmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Emekli öğretmen Güler Aydın ise kooperatife hayal kurarak katıldığını, kendilerini geliştirmek ve çevrelerine örnek olmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.