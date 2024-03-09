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        Düzce'de düzenlenen festivalde 3,5 ton hamsi dağıtıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 3'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Hamsi Festivali'nde 3,5 ton balık ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:49 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:20
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        Düzce'de düzenlenen festivalde 3,5 ton hamsi dağıtıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 3'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Hamsi Festivali'nde 3,5 ton balık ikram edildi.

        Akçakoca Belediyesi tarafından Çuhallı Çarşısı'nda düzenlenen festivalde 100 metre uzunluğundaki mangallarda pişirilen hamsiler vatandaşlara dağıtıldı.

        Yaklaşık iki hafta önce gençlerle voleybol oynarken düşerek ayağı kırılan Belediye Başkanı Okan Yanmaz, festival alanına tekerlekli sandalyeyle geldi.

        Festival kapsamında düzenlenen konser için hazırlanan sahneye forkliftle çıkarılan Yanmaz, ayağının kırılması nedeniyle sahneye bu şekilde çıktığı için vatandaşlardan özür diledi.

        Yanmaz, Akçakoca'yı festivallerle tekrar eski günlerine döndüreceğini dile getirerek "Akçakoca'da hamsi festivalini ilk defa biz gerçekleştirdik. İnşallah 2024 yerel seçimlerinde göreve tekrar gelirsek hamsi ve fındık festivaliyle Akçakoca'yı turizmde istenilen noktaya getireceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından festival, sanatçıların konseriyle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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