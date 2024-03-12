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        Düzce'de Yunus Timleri'ni görünce yanındaki sentetik uyuşturucuyu bırakıp kaçan şüpheli yakalandı

        Düzce'de Yunus Timleri'ni görünce yanında taşıdığı sentetik uyuşturucuyu bırakıp kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 00:59 Güncelleme: 12.03.2024 - 01:12
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        Düzce'de Yunus Timleri'ni görünce yanındaki sentetik uyuşturucuyu bırakıp kaçan şüpheli yakalandı
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        Düzce'de Yunus Timleri'ni görünce yanında taşıdığı sentetik uyuşturucuyu bırakıp kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

        Beyciler Mahallesi 1561 Sokak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri'ni gören S.Y, yanındaki uyuşturucu maddelerin bulunduğu paketi bırakıp kaçtı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi olay yerinin yakınlarında yakaladı.

        Operasyonda S.Y'ye ait 850-900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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