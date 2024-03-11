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        Düzce'de tehdit ve hakaret soruşturması, "bağış ve özür" şartıyla çözüldü

        Düzce'de tehdit ve hakaret suçlarından açılan soruşturma, "Türkiye SMA Vakfı'na bağışta bulunma ve özür dilenmesi" şartıyla çözüme kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:41
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        Düzce'de tehdit ve hakaret soruşturması, "bağış ve özür" şartıyla çözüldü
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        Düzce'de tehdit ve hakaret suçlarından açılan soruşturma, "Türkiye SMA Vakfı'na bağışta bulunma ve özür dilenmesi" şartıyla çözüme kavuşturuldu.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, A.N.A'nın, kendisine hakaret ve tehditte bulunulduğu şikayeti üzerine şüpheli Ö.F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosuna gönderilen dosyaya ilişkin mağdur ve kanuni temsilcisi İ.C, uzlaştırmacıyla görüşmelerinde, şikayetlerinden vazgeçmek için Ö.F.G'nin, Türkiye SMA Vakfı'na 15 bin lira bağış yapması ve özür dilemesi şartını koştu.

        Talebi kabul eden Ö.F.G'nin özür dileyip ilgili vakfa bağışta bulunması üzerine dosya uzlaşıyla çözüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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