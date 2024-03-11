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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Bahçeşehir bölgesinde Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:10
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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        Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Bahçeşehir bölgesinde Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özlü, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Bahçeşehir bölgesine ziyarette bulundu.

        Burada Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Özlü, 5 yıllık sürecinde bölgenin değerinin artırılmasına yönelik hizmetlerini anlattı.

        Özlü, görev süresi içerisinde birtakım doğal afetlerin yaşandığını, onlarla mücadele ettiklerini belirterek, "Pandemide 3,5 milyon maske ürettik ve dağıttık. 100 bin insanımızı aradık, ihtiyaçlarını sorduk. Sel geldi, içme suyunu taşıyan ana isale hatları uçtu. Birçok insan 'Bu şehir 1 ay susuz kalır.' derken, biz 3 günde su getirdik." ifadelerini kullandı.

        Beş yılın sonunda "Belediyeciliğin Esasları" kitabını kaleme aldığını anımsatan Özlü, şunları paylaştı:

        "Belediyecilik, insan odaklı bir kamu hizmetidir. Herkes belediyeciliği farklı anlıyor. Kimisi sosyal yardımı belediyecilik sanıyor, kimisi park ve bahçe yapmak sanıyor. Oysaki belediyecilik ne sosyal yardım ne de park ve bahçe yapmaktır. Belediye, hayatımızın her anındadır."

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