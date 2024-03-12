Anadolu Otoyolu'nda tırın lastik kısmında çıkan yangına itfaiye müdahale etti
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde makarna yüklü tırın dorse lastiğinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde makarna yüklü tırın dorse lastiğinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Demir idaresindeki makarna yüklü 34 ZRF 85 plakalı tırın dorsesindeki arka lastik, Ekrem Özdemir Viyadüğü çıkışında alev aldı.
Durumu fark eden Demir, tırı emniyet şeridine çekerek yangının çıktığı dorseyi çekiciden ayırdı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, karayolları ve Düzce ile Kaynaşlı ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorse kısmında hasar oluştu.
Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde kısa bir süre iki şeritten verilen ulaşım, soğutma çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.
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