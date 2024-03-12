Anadolu Otoyolu'nda tırın lastik kısmında çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde kısa bir süre iki şeritten verilen ulaşım, soğutma çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, karayolları ve Düzce ile Kaynaşlı ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

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