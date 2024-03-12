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        Yığılca'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda gıda paketi dağıtılıyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:03
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        Yığılca'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda gıda paketi dağıtılıyor
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtılmaya başlandı.

        Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere gıda paketleri hazırlandı.

        Vakıf personelince hanelere ulaştırılmaya başlanan yardımların ramazan boyunca süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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