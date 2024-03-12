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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:12
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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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