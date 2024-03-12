Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 4-11 Mart tarihlerinde uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 29 şüpheli yakalandı.

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