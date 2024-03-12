Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele sürüyor
Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 29 şüpheli yakalandı.
Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 29 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 4-11 Mart tarihlerinde uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonlarda 88 gram uyuşturucu, 960 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. 17 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", 2 şüpheli hakkında "bandrolsüz sigara bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.
Öte yandan yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 Afganistan, 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
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