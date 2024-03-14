Düzce'de aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Teknik ve fiziki takip sonucu M.Z'nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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