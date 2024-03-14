Düzce'de baba ve oğlunun öldüğü kazaya ilişkin sanığın yargılanması sürdü

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık K.K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuklama talebini reddeden mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve Adli Tıp Kurumundan raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

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