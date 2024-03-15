Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu'daki Göksu Tabiat Parkı'nda istilacı yabancı bitki türü keşfedildi

        Düzce Üniversitesinden (DÜ) akademisyenler, Bolu'daki Göksu Tabiat Parkı'nda yaptıkları çalışmalar sırasında dünyada istilacı olarak kabul edilen yabancı bitki türüne rastladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki Göksu Tabiat Parkı'nda istilacı yabancı bitki türü keşfedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Üniversitesinden (DÜ) akademisyenler, Bolu'daki Göksu Tabiat Parkı'nda yaptıkları çalışmalar sırasında dünyada istilacı olarak kabul edilen yabancı bitki türüne rastladı.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan ile Ormancılık Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Nihan Koçer, "Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi" projesi kapsamında flora çalışması yürüttü.

        Çalışmalar esnasında dünyada istilacı tür olarak kabul edilen ve ülke florası için yeni kayıt olan yabancı bitki türü keşfedildi.

        Bitkiden teşhis için toplanan örnekler, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryumdaki örnekleriyle karşılaştırıldı.

        Söz konusu türün Kuzey Amerika'ya özgü olan, birçok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler'de görülen, Türkiye florasında ise kaydı olmayan "Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae, Nuttal Suotu)" olduğu belirlendi.

        Araştırmalar sonucunda türün, birçok ülke florası için istilacı olduğu, özelikle de yüksek rekabet yeteneğiyle girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyelinin bulunduğu görüldü.

        Bahri kuşunun göç yolu üzerinde bulunan Göksu Tabiat Parkı'nın doğal bitki örtüsünün korunması ve alanda doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunan yabancı bitki türünün yoğunluğunun izlenmesi ve risk yönetimi eylem planının hazırlanması gerektiği kanaatine varıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: En az 8 ölü
        Çanakkale'de göçmen faciası: En az 8 ölü
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de gençlerle buluştu:
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de gençlerle buluştu:
        Düzce'de aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de baba ve oğlunun öldüğü kazaya ilişkin sanığın yargılanması sürdü
        Düzce'de baba ve oğlunun öldüğü kazaya ilişkin sanığın yargılanması sürdü
        Bakan Kacır: Uzay bilimi ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazacağız (...
        Bakan Kacır: Uzay bilimi ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazacağız (...
        Bakan Kacır, Düzce Bilim Merkezi açılış töreninde konuştu:
        Bakan Kacır, Düzce Bilim Merkezi açılış töreninde konuştu:
        Sağlık Bakan Koca Düzce'de konuştu:
        Sağlık Bakan Koca Düzce'de konuştu: