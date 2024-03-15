Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak ile sis de etkili oldu.

Kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Taşaltı, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Bolu geçişinde ise Elmalık ve Abant kavşağı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.