AK Parti Düzce Teşkilatı'ndan afiş ve reklam panolarına yönelik saldırılara ilişkin açıklama

AK Parti Düzce İl Teşkilatı, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarında asılan afiş ve reklam panolarına yönelik saldırıları kınadı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük'ün katılımıyla düzenlenen basın açıklamasını okuyan Merkez İlçe Başkanı Alp Buğra Kocaman, seçim kampanyası başladığından bu yana diğer siyasi partiler gibi kendilerinin de kampanyalarını bayram havasıyla gece gündüz sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Kocaman, kampanya sürecinde AK Parti'nin afiş, reklam panosu ve diğer reklam çalışmalarının saldırılara maruz kaldığını anlatarak, "Sanılmasın ki, bu çirkin saldırıları görmezden geliyoruz. Dostluk havasında yürütmeye çalıştığımız propaganda sürecini sertleştirmemek, aziz vatandaşlarımızı birbirine düşürecek davranışlarda bulunmamak adına sessiz ve tepkisiz kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu saldırıları kendilerinin yaptığını söyleyenlerin kimler olduğunu bildiklerini de vurgulayan Kocaman, milletin sinir uçlarıyla oynayarak kazanç elde edeceğini sananların hak ettiği cevabı 31 Mart'ta alacağını söyledi.

Kocaman, kendileri sustukça ve muhatap almadıkça bu saldırıların dozajının arttığına değinerek, şunları kaydetti:

"Kimse bizim sessizliğimizden ve duruşumuzdan cesaret alıp bu tarz aşağılık saldırıları devam ettirmeye kalkmasın. Dün akşam tekrar yapılan saldırıları görüntüledik ve gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı buradan duyurmak istiyoruz. Provokatörlerce yapılan ahlaksız, aşağılık ve kaotik eylemlere daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Yapılan çirkin ve insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor ve başlattığımız adli sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle seçim sürecini yöneten diğer parti yöneticilerini de aynı tavrı sergilemeye davet ediyoruz."