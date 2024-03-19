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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 21:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:47
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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı.

        S.T. idaresindeki 35 KA 8177 plakalı tanker, otoyolun Ankara istikametinde Kaynaşlı mevkisinde önünde seyreden F.A. yönetimindeki 68 AAT 151 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tanker sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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