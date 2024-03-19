TIR'a çarpan tankerin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiyeciler kurtarıldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Semih Tufan'ın kullandığı 35 KA 8177 plakalı tanker, aynı istikamete giden Furkan Atasoy (33) yönetimindeki 68 AAT 151 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tankerde sıkışan Semih Tufan, itfaiyecilerin yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Tufan, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tufan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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