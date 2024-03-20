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        Düzce'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

        Düzce Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:29
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        Düzce'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor
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        Düzce Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde eş zamanlı çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koçyazı Mahallesi'nde asfalt serimi ve iyileştirme çalışması yaptı.

        Beyciler Mahallesi ve Körpeşler-Arapçifliği yolunda da çalışma yapan ekipler, Darıcı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde ise asfalt iyileştirme işlemine devam ediyor.

        Ekipler, ayrıca Ağa ve Sancaklar mahallerinde yol reglaj çalışması yürütüyor.

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