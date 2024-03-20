Düzce'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Düzce Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde eş zamanlı çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koçyazı Mahallesi'nde asfalt serimi ve iyileştirme çalışması yaptı.
Beyciler Mahallesi ve Körpeşler-Arapçifliği yolunda da çalışma yapan ekipler, Darıcı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde ise asfalt iyileştirme işlemine devam ediyor.
Ekipler, ayrıca Ağa ve Sancaklar mahallerinde yol reglaj çalışması yürütüyor.
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