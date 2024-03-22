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        Düzce'de Orman Haftası etkinliğinde fidan dağıtıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:48
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        Düzce'de Orman Haftası etkinliğinde fidan dağıtıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Akçakoca Orman İşlet Müdürlüğü tarafından Akçakoca Merkez Camisi önünde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte vatandaşlara 5 bin kestane, ceviz ve çam fidanı dağıtıldı.

        Orman Haftası kapsamında Uzun Mustafa ve Körpeşler Anaokulu öğrencileri de Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Ziyarette veteriner hekimler, öğrencileri doğanın korunması ve yaban hayatı konularında bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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