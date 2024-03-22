Düzce'de Orman Haftası etkinliğinde fidan dağıtıldı

Orman Haftası kapsamında Uzun Mustafa ve Körpeşler Anaokulu öğrencileri de Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Etkinlikte vatandaşlara 5 bin kestane, ceviz ve çam fidanı dağıtıldı.

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