TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Düzce'de temsilcilik açılışına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde temsilcilik açılışına katıldı.

Beşinci, vakfın, Türkiye'nin dört bir yanında gençlere yönelik mekanlar ile projeler oluşturduğunu ve onları desteklediğini söyledi.

"Bizdeki her bir temsilcilik, gençliğin merkezi demektir." diyen Beşinci, temsilcilik sayısının artacağına inandıklarını ve ülkede daha geniş kitlelere dokunacaklarını kaydetti.

Beşinci, "Türkiye Gençlik Vakfı 81 il, 605 ilçede faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük gençlik hareketi." dedi.

TÜGVA olarak gençlerin derdine derman olmak istediklerini dile getiren Beşinci, ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Beşinci, sivil toplum çalışmalarının, bir toplumun en kıymetli çalışmaları olduğunu ifade etti. İlçe temsilcilik binasının hayırlı olmasını dileyen Beşinci, "Cumayeri'nde her bir genç kardeşimize dokunacak, onların kalplerine girecek, yüreklerine dokunacak çalışmalara imza atacak bu yerin, ilçe halkımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.