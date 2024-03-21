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        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:22
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        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Gölyaka ilçesinin yüksek noktalarında yer alan Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel ve Yunusefendi köylerinde kar etkili oldu.

        Bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

        Kaynaşlı ilçesindeki Topuk ve Sinekli yaylaları da beyaz örtüyle kaplandı.

        Güzergahlarda olumsuzluk yaşanmazken, yollar iş makineleriyle temizlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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