Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Gölyaka ilçesinin yüksek noktalarında yer alan Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel ve Yunusefendi köylerinde kar etkili oldu.
Bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kaynaşlı ilçesindeki Topuk ve Sinekli yaylaları da beyaz örtüyle kaplandı.
Güzergahlarda olumsuzluk yaşanmazken, yollar iş makineleriyle temizlendi.
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