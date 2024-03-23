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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 22:27 Güncelleme: 23.03.2024 - 22:27
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        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda E.Ç'nin üzerinde ve evinde 160 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Şüpheliden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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