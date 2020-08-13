Velilerin rızası olmadan bağış alınmayacak

– Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı için okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, velilerin rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceğini açıkladı.

Bazı okul idarecileri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği şikayetleri üzerine Düzce Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, velilerin rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceği belirtildi. Açıklamada şunlara yer verildi: “20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı için Valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği valiliğimize intikal etmiştir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Konu ile ilgili Valiliğimizce gerekli incelemeler yapılmaktadır.”

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