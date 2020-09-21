Maskeler ultraviyole ışınları ile sterilize ediliyor

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– Düzce Halk Eğitim Merkezi, okullarda kullanılacak maske üretimini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Üretilen maskeler Ultraviyole ışınları ile sterilize edilmesinin ardından paketlenerek okullara gönderiliyor.

Korona virüs salgını sonrasında harekete geçen Düzce Halk Eğitim Merkezi binlerce maske üreterek Düzcelilere dağıtımını gerçekleştirdi. Merkez pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim süreci öncesinde okullarda kullanılacak olan maskelerin de üretimini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Maskeler, ultraviyole ışınlarıyla ve kimyasallarla oluşturulan hijyenik ortamda bekletilerek sterilize edildikten sonra paketleniyor. Öğretmenlerin ve il müdürlüğünün aldığı kumaşlarla maske üretime devam edilirken, maske dikimine kadrolu öğretmenler, şoförler, usta öğreticilerde katılım sağlıyor.

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