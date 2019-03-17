Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını düşürmede yüzde 80 etkili

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, Türk bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre haftada 4-5 kez seksüel aktivitede bulunan ve 5 milimetreye kadar böbrek taşı olan hastalarda, cinsel aktivite ile böbrek taşının düşme oranının yüzde 80 olduğunu söyledi