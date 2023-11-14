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        Haberler Gündem Eğitim E Okul VBS öğrenci giriş yap: MEB e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav notu sorgulama, devamsızlık ve karne notu öğrenme!

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır?

        Okullarda ilk ara tatile girilmesiyle beraber eOkul VBS giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Bilindiği gibi, devamsızlık, karne notu öğrenme ve yazılı sınav notu sorgulama gibi birçok işlem MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Peki, eOkul VBS girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte MEB e-Okul VBS giriş ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:21
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        Okullarda ilk ara tatil başladı. Öğrenciler ve veliler de E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girişi artırdı. Bilindiği üzere, EOkul VBS giriş ekranı ile devamsızlık, karne notu ve sınav sonucu sorgulama gibi birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, MEB eOkul VBS girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ekranı linki...

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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        E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

        e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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        E-OKUL'DAN NE ÖĞRENİLİR?

        Yazılı Sonucu Sorgulama

        e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

        Sınav Bilgileri

        e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

        Devamsızlık Sorgulama

        Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

        Ders Programı

        e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

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        Diploma Puanı

        Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

        Sınav Tarihleri

        Öğrenciler ve velilerin sözlü veya yazılı sınavların hangi tarihte gerçekleşeceğini sorgulayabildiği sayfadır.

        Davranış Notları

        Davranış notu, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışlarını ölçütler kullanılarak öğretmenler tarafından verilen nottur.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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