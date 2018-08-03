Eastleigh - Solihull Moors maç önü

İngiltere Ulusal Lig maçında Eastleigh ile Solihull Moors, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Eastleigh, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Solihull Moors, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 308 kodlu maçı oynayanlar; Eastleigh galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Solihull Moors galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Eastleigh önceki hafta Maidenhead United mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Solihull Moors ise Wrexham karşılaşmasında 1-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ