Borsa İstanbul'da yüzde 10 hissesi bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Hakan Atilla'nın Genel Müdürlüğe atanmasına itiraz etti. Atilla'nın Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü olduğu dün akşam ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmıştı.

Konuyla ilgili Reuters'a açıklamada bulunan EBRD Direktörü Jonathan Charles söz konusu atamayla ilgili olarak "Bize danışılmadan alınmış desteklemediğimiz bir karar. Konuyu yetkililerle konuşacağız" ifadelerini kullandı.

EBRD Türkiye Varlık Fonu'nun ardından Borsa İstanbul'un en büyük ortağı konumunda bulunuyor.