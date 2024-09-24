Ebru Yaşar, başkenti coşturdu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on birinci durağı Başkent Ankara oldu. Ankara Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Ebru Yaşar sahne aldı

Habertürk Giriş: 24.09.2024 - 19:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:48 facebook

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