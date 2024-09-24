Ebru Yaşar, başkenti coşturdu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on birinci durağı Başkent Ankara oldu. Ankara Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Ebru Yaşar sahne aldı
Ebru Yaşar, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, Başkent Millet Bahçesi’nde on binlerce hayranına muhteşem bir konser deneyimi yaşattı.
Ebru Yaşar; 'Cumartesi', 'Kafamın İçi', 'Havadan Sudan', 'Kehribar' gibi şarkılarının yanı sıra farklı yörelerden söylediği türkülerle de dinleyicileri coşturdu. Yaşar; 'Para Bizde' şarkısında hayranları arasından birini sahneye alarak beraber oynadı.
Yeni şarkısı 'Anılara Dalarız'ı da seslendiren Ebru Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada; “Canım Ankara, memleketim, çocukluğum, gençliğim… Sizlerle olmaktan o kadar mutluyum ki… Şeref verdiniz. Teşekkür ederim” dedi.