Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu

Kafatasının üzerindeki derinin ayrılma işlemi sırasında kesici aletin neden olduğu çiziklere ve kazıma izlerine rastladıklarını aktaran Baştürk, "Bunun daha farklı uygulama tipleri var fakat bizim elimizdeki veri daha da ileri bir detay için henüz yeterli değil. Yassıhöyük'teki her bir dönemde çok önemli bulgulara rastlıyoruz ve buranın sahip olduğu coğrafi konumu nedeniyle aslında çok önemli bir höyük olduğu ortaya konuluyor" ifadelerini kullandı.