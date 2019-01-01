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"İngilizce şarkı söylemek konusunda çok rahatım. Türkçe şarkı söylemek neyse ingilizce şarkı söylemek de benim için o. Teklife önce inanamadım. Bir yaz günüydü. Arkadaşlarımla tatildeydik. Onlara gelen mesajı gösterdim. 'Doğru görüyorum değil mi?' diye de sordum hatta. Sonra şarkıyı yolladılar. Yılbaşı gecesi Enrique Iglesias ile şarkımızı kaydettik ve önümüzdeki günlerde de klibini çekeceğiz. Hareketli ve latin bir şarkı. Türkçe ve İspanyolca karışık."