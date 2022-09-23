Eczacılar 16 Ekim'de Türkiye genelinde greve gidiyor

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Türk Eczacılar Birliği (TEB) ve 54 bölge eczacı odası adına yapılan açıklamada, "Bizler, 16 Ekim Pazar günü tüm meslektaşlarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte, beyaz önlüklerimizle büyük eczacı mitinginde olacağız" denildi.

Açıklamada grevin gerekçesine yönelik şu ifadeler yer aldı: "Eczacıların ve eczanelerin yaygınlığını, kolay erişilebilirliğini, yetkinliklerinden doğan güçlerini pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi daha sağlıklı bir toplum için yeniden yapılandıralım istedik.

Sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini arttıracak projelerimizi defalarca sağlık otoritelerine sunduk. Ama maalesef hep görmezden gelindi.

Bizler, kronik hastalık takibi, aşılama hizmetleri gibi pek çok hizmet ile sağlık sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak bir modelin başlatılmasını ve eczacılara bu hizmetlerin karşılığında meslek hakkının verilmesini istiyoruz."