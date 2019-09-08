A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak gümüş madalyada kalırken Eda Erdem Dündar açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Üzgünüz. Olacağına çok inanmıştık. Çok güzel mücadele verdik. Basit hatalardan kaybettik. Olmayınca olmuyor. Takımımla gurur duyuyorum. Seyircilere, ekran başındakilere teşekkürler. Final maçında 3-2'ye gitti. 3-0 bitseydi kahrolurduk. Verdiğimiz mücadele takdir edilecektir. TVF'ye de teşekkür ediyorum. En organize Avrupa şampiyonası bu oldu. Yabancı arkadaşlarımdan da duydum" ifadelerini kullandı.